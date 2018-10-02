Denizde çıkan hortum, plajdaki şemsiye ve şezlongları uçurdu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde denizde başlayan hortum sahildeki kadar ulaştı. Plajdaki şemsiye ve şezlongları uçuran hortum daha sonra kayboldu.
Kaş ilçesi yarımada açıklarında dün öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1.5- 2 kilometre açıkta ortaya çıkan hortum, denizdeki bir tekneyi yakından geçip kıyıya doğru yöneldi. İnceboğaz mevkisindeki bir plaja kadar ulaşan hortum buradaki malzemeleri, şemsiye ve şezlongları havaya uçurdu. Hortum daha sonra yön değiştirip gözden kayboldu.
FOTOĞRAFLI
'Savaş sözleri' söylendi, gerilim yükseldi!
Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...
Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz
26 yaşında 130 milyon dolarlık servetin sahibi oldu!
Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum