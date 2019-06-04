HABER

Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 22:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren İde Kürek (45) ve 2 kızı, diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.

Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren İde Kürek (45) ve 2 kızı, diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.
Patara Plajı'nda öğlen saatlerinde yüzen Eda Kürek (9), bir anda dalgalarla açığa doğru sürüklendi. Durumu fark eden ablası Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. 2 çocuğunun açığa sürüklendiğini gören anne İde Kürek hemen denize girdi. Anne Kürek de dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı. Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açığa sürüklenen anne ve 2 kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan anne ve kızlarını gören iki tatilci yüzerek yardıma geldi. İde Kürek ve çocukları tatilcilerin yardımıyla kayalıklara çıkmayı başardı.
Kayalıkta mahsur kalan aileyi kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 acil servis ile AKUT ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.
Kayalıktan kurtarılan anne ve kızları, sedyeyle güvenli bölgeye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İde, Eda ve Kader Kürek Kaş ve Fethiye Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Anne ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardıDenizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardıDenizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardıDenizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i polis 4 yaralıOtomobil bariyerlere çarptı: 1'i polis 4 yaralı
Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandıSınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.