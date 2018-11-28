HABER

Denizde dehşete düşüren ceset!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

Hasköy Sahili'nde balıkçılar denizin yüzeyinde sahile vurmuş bir kadın cesedi buldu. Darp ve kesik izine rastlanılmayan ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Hasköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balıkçılar denizin yüzeyinde sahile vurmuş bir kişiyi gördü.

game2

Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, yüzeydeki kişiyi bota aldı. Karaya çıkartılan kişinin üzerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

game1

Ekipler bunun üzerine çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve devamında savcının incelemelerinin ardından 50 yaşlarındaki kadının cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi
Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'
Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladıCirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasköy cinayet

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lojman kül oldu! Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı!

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Son dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

Son dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.