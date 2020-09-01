Denizde deve güreşi! Edis hakem oldu

Önceki gün Before Sunset Beach'te görüntülenen Edis Görgülü, arkadaşlarıyla denizin keyfini çıkardı.

Suyun içinde arkadaşlarıyla şakalaşan şarkıcı, ilerleyen saatlerde denizin içinde deve güreşi yapan arkadaşlarına hakem oldu.

Bir türlü yenişemeyen arkadaşlarıyla yüzerek vakit geçiren Edis, uzun süren sohbetten sonra sahile çıkarak kurulandı.

Neşesi bir hayli yerinde olan 29 yaşındaki şarkıcı, daha sonra yemek yedi.

Edis Görgülü'nün çeşme tatili, objektiflere böyle yansıdı. (Gecce)



