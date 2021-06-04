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  4. Denizde dip temizliği yapıldı: Çıkan yabancı maddeler hayrete düşürdü

Denizde dip temizliği yapıldı: Çıkan yabancı maddeler hayrete düşürdü

04.06.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre için İzmir Körfezi’nde dip temizliği yaptı. Dalgıçlar, Körfez’den cam ve plastik şişeler, ayakkabı, scooter, olta gibi yabancı maddeler çıkardı.

Denizde dip temizliği yapıldı: Çıkan yabancı maddeler hayrete düşürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı 8 dalgıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı kıyısında dalış yaptı. Dalgıçlar, Körfez’den plastik ve cam şişe, ayakkabı, olta gibi malzemelerin yanı sıra bir de scooter çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere Körfez’i temiz tutma çağrısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir de yurttaşlara daha duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu.

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"19 LİTRELİK PLASTİK ŞİŞEYİ NEREDEN BULDULAR DA ATTILAR"

Denizden çıkan çöpler, yurttaşların da tepkisini çekti. İş yeri Cumhuriyet Meydanı’nda olan Elif Beyazıt, insanların tükettikleri yiyecek ve içecek çöplerini denize attığını, bunun son derece yanlış olduğunu söyledi. Nersela Çartı da insanlar çöplerini denize atması sonucu çevrenin kirlendiğini, körfezdeki canlıların da zarar gördüğünü belirtti. Erol Arslan ise gördüğü manzaradan utanç duyduğunu ifade ederek, “Denizi ve çevreyi seven bir kişiyim. Evimde atık pilleri, atık yağları, plastikleri, kağıtları toplarım. Verilmesi gereken yerlere veririm. Ne denize ne de karaya tek bir çöp atmam. Atanlara da çok karşıyım. Anlamadığım nokta 19 litrelik plastik şişeyi nereden buldular da attılar. Özellikle arayıp bulup da mı atıyorlar? Neden çöp kutularına atmıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi. Güler Çalışkan da insanların doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmasını isteyerek, şunları söyledi: “Çevredeki tekne ve gemiler de atıklar konusunda dikkatli olmalı. Çevreyi kirletenlere karşı devlet yaptırım uygulamalı" açıklamasında bulundu. (İHA)

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