HABER

Denizde elektrik değil knidiler çarpıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde denize giren bazı kişilerin elektrik akımına kapıldıkları iddiasından sonra yapılan araştırmada, elektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğu ortaya çıktı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde denize giren bazı kişilerin elektrik akımına kapıldıkları iddiasından sonra yapılan araştırmada, elektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkmaya gerek yok. Çarptıkları bölgelerde sadece kaşıntı ve yanma oluşur; ancak insanlar rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Antalya'da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve çarpıldıklarını kaydetti. Bu kişiler, balık avlamak isteyenlerin denize elektrik verdiğini ileri sürerek, yetkililere çağrıda bulundu. Denizden aynı şikayetle çıktığını belirten bir kadın da vücudunu elektrik çarptığını sonrasında bacakları ve kollarında şişlik meydana geldiğini göstermeye çalıştığı fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi. Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı gönderen kadının 'Vücudumda acı duyuyor, yanma ve kaşıntı yaşıyoruz' açıklamasında bulunduğunu söyledi. Bugünlerde yaptıkları dalışlarda aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bölgede Su Ürünleri Topluluğu üyeleri ile denize dalarak, elektrik çarpmasının neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı.

SU YÜZEYİNDE GÖRÜNMÜYORLAR

Elektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğunu belirlediklerini anlatan Gökoğlu, "Cnideria (knidiler) sınıfından olan bu canlılar, 'knidosist' denen özel hücrelerden fırlatılan yakıcı ipliklerle avlarını uyuşturan ve daha sonra yutan, türleri içine alan bir şube, yakıcı kamçılılar, haşlamlılar, ısırgan hayvancıklardır. Bu canlılar genellikle zincir veya bir tespih gibi görünmektedir. Çoğunluğu şeffaf ve iplik gibi oldukları için su üstünden görünmezler. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında görülürler. Çoğalmaları da genellikle bu dönemlerde olmaktadır" diye konuştu.

'DENİZE TİŞÖRTLE GİRİN'

Bu canlıların etkilediği yerlere amonyak veya alkol sürülmesinin faydalı olacağını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "En iyisi bu dönemlerde denize ince bir tişörtle girmek. Dokundukları bölgelerde şok etkisi yaratırlar. İnsanların çoğu bunun elektrik çarpması olduğunu düşünüyor ama nedeni bu canlılar, korkmaya gerek yok. Sadece kaşıntı ve yanma oluşur. İlkbahar ve sonbaharda denizde yoğun şekilde görülebilir. Ancak rahatlıkla insanlar denize girebilir, korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
Aynı yerde saatler sonra; 6 kişinin ölümden döndüğü kaza ders olmadıAynı yerde saatler sonra; 6 kişinin ölümden döndüğü kaza ders olmadı
Büyükbaş hayvanlar firardaBüyükbaş hayvanlar firarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

TEM Otoyolu’nda drone destekli trafik uygulaması: Ceza yağdı

Drone destekli uygulama! Buradan geçenlere ceza yağdı

Bolu TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.