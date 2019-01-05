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Denizde engelli gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bedensel engelli Mikail Gökçek'in (22) cesedi denizde bulundu.

Denizde engelli gencin cesedi bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bedensel engelli Mikail Gökçek'in (22) cesedi denizde bulundu. Gökçek'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarıldı. Cesedin bedensel engelli Mikail Gökçek'e ait olduğu belirlendi. Gökçek'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gökçek'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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