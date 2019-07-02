Denizde erkek cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, balıkçılar, denizde erkek cesedi buldu. Kıyıya çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede meydana geldi. Denize açılan balıkçılar, suyun üzerinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. Bir süre bekleyen balıkçılar, bu kişinin hareket etmediğini fark edip, deniz polisine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan, erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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