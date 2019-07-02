HABER

Denizde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, balıkçılar, denizde erkek cesedi buldu.

Denizde erkek cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, balıkçılar, denizde erkek cesedi buldu. Kıyıya çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede meydana geldi. Denize açılan balıkçılar, suyun üzerinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. Bir süre bekleyen balıkçılar, bu kişinin hareket etmediğini fark edip, deniz polisine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan, erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Denizde erkek cesedi bulundu

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Erzincan’da kaza: 3 ölü, 6 yaralıErzincan’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Eşi tarafından öldürülen Gökcen, otomobilden atlamak istemişEşi tarafından öldürülen Gökcen, otomobilden atlamak istemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.