Denizde erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizden çıkartılan erkek cesedinin 23 yaşındaki Caner Aker'e ait olduğu belirlendi. Aker'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
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