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Denizde erkek cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 20:43 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından denizde bulanan erkek cesedinin Süreyya Gözüyok'a (63) ait tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından denizde bulanan erkek cesedinin Süreyya Gözüyok'a (63) ait tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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