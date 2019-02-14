Denizde erkek cesedi bulundu (2)

K\u0130ML\u0130\u011e\u0130 TESP\u0130T ED\u0130LD\u0130\n\u0130zmir'in Bayrakl\u0131 il\u00e7esinde, vatanda\u015flar taraf\u0131ndan denizde bulanan erkek cesedinin S\u00fcreyya G\u00f6z\u00fcyok'a (63) ait tespit edildi. Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.PARTNERS\u0131la'ya Hazer Amani sorulunca bak\u0131n ne tepki verdi?\u00dcrd\u00fcn\u2019de iki may\u0131n patlad\u0131: 3 \u00f6l\u00fc, 6 yaral\u0131'Dur' ihtar\u0131na uymayan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc jandarma arac\u0131na \u00e7arpt\u0131
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