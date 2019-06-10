HABER

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sahilde balık tutanların ihbarıyla gelen polis ekipleri, denizden erkek cesedi çıkardı.

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanlar, polis ekiplerini zor durumda bıraktı.

Karşıyaka İskele yakınlarında balık tutanlar, saat 11.30 sıralarında, polise suda ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla erkek cesedini denizden çıkardı. Cansız bedende çürüme ya da bozulma belirtisi görülmedi.
Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan polisler, olayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalışanları, uzaklaşmaları için defalarca uyarmak zorunda kaldı. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka ceset

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelilşmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Lösemi hastası Emir Şeremet hayatını kaybetti

Küçük Emir hayata tutunamadı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.