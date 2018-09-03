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Denizde fenalaşan Alman turist, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan Alman Dieter Ralfkunath (65) yaşamını yitirdi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan Alman Dieter Ralfkunath (65) yaşamını yitirdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan Alman Dieter Ralfkunath, cumartesi saat 16.30 sıralarında sahilde denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz yattığı fark edilen Ralfkunath, otelin cankurtaranları tarafından kıyıya çıkarıldı. Ralfkunath'a ilk müdahale otelin sağlık görevlileri ve cankurtaran tarafından yapıldı.
Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilçedeki özel bir hastaneye götürdüğü Dieter Ralfkunath, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Ralfkunath'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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