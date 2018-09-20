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Denizde fenalaşan Alman turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman kadın turist Auguste Weertz (80), yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman kadın turist Auguste Weertz (80), yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Auguste Weertz, dün denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Auguste Weertz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada müdahale edilen Weertz kurtarılamadı.
Auguste Weertz'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

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