HABER

Denizde fenalaşan Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 18:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Rus Sergey Gramov (66), yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Rus Sergey Gramov (66), yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Çolaklı turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde oğluyla birlikte tatil yapan Sergey Gramov, saat 11.00 sıralarında denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan Sergey Gramov çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülen Gramov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sergey Gramov'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNERDünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!Dünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!
Kars'taki komandolar Kilis'e uğurlandıKars'taki komandolar Kilis'e uğurlandı
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldüGünün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.