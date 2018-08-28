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Denizde fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

SİNOP'ta serinlemek için girdiği denizde rahatsızlarak boğulma tehlikesi geçiren Oya Yiğit (58), çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta serinlemek için girdiği denizde rahatsızlarak boğulma tehlikesi geçiren Oya Yiğit (58), çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi mevkiindeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren Oya Yiğit, bir süre sonra rahatsızlanarak fenalaştı. Su üzerinde hareketsiz halde duran ve boğulma tehlikesi geçiren kadını görenler hemen müdahale etti. Yiğit, sudan çıkarılıp kıyıya getirildi. Ardından gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun’un Bafra ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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