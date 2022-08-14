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  4. Denizde film gibi kovalamaca! Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü

Denizde film gibi kovalamaca! Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü

14.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Miraç Kılıç, polisi görünce kayalıklardan denize atladı. Denizde 2 kilometre yüzerek kaçmaya çalışan Miraç Kılıç, sevk edilen deniz polisinin 1.5 saatlik çalışması sonucu yakalandı. O anlar kameralara da yansıdı. İşte film sahnelerini aratmayan olayın detayları...

Denizde film gibi kovalamaca! Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü

Avcılar Emniyet Güven timleri Ambarlı Mahallesi İzci Sokak'ta denetim yaparken Miraç Kılıç'ı durdurdu. Kontrolleri yapılmak istenen Kılıç, elindeki çantasını atarak hemen yakındaki sahildeki marinanın kayalıklarına doğru kaçmaya başladı.

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Kayalıklardaki kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan Miraç Kılıç, bir anda denize atladı. Polisin karadan yaptığı sahile çıkıp teslim olma çağrılarına aldırmayan Kılıç, açığa doğru yüzmeye başladı.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine sevk edilen Deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Miraç Kılıç, teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı. Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen Kılıç için 'Kurbağa Adam' botu istendi.

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Getirilen bot ile Miraç Kılıç yakalanarak denizden çıkarıldı. Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi karaya çıkarılan Kılıç'ı kontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlendi.

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Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen Mariç Kılıç'ın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12.5 yıl hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Avcılar deniz
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