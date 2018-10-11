HABER

Denizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, deniz üzerinde meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirmek ve Kurum/Kuruluşlar operasyonel faaliyetlerini test etmek için 'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Denizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, deniz üzerinde meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirmek ve Kurum/Kuruluşlar operasyonel faaliyetlerini test etmek için 'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı' gerçekleştirildi. Uçak kazası tatbikatı, senaryosuyla gerçeğini aratmadı.
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan SHT-ADP Talimatı ile hazırlanan 'Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı' kapsamında, havalimanına sefer düzenleyen bir uçağın iniş-kalkış hattında bulunan deniz üzerine düşmesi ile ilgili olarak, 'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı' gerçekleştirildi.
Kepez Limanı yakınlarındaki tatbikatta, senaryo gereği saat 09.30'da Burhan Usta Havayolları'na ait 15479 sefer sayılı, TC-KZL tescilli özel yolcu jeti, 5 yolcu 3 mürettebatıyla, bilinmeyen bir nedenle Kepez Limanı yakınlarında denize düştü. Uçaktaki 8 kişinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Liman Başkanlığı, Çanakkale Kıyı Emniyeti Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, İl Sağlık Müdürlüğü Deniz Birimlerince arama ve kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Helikopter ile havadan da destek verilen arama kurtarma faaliyetlerinin havadan yürütülmesi ve koordinasyonu ise Helipet Çanakkale Grup Komutanlığı tarafından sağlandı.
Senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları sırasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri de ölü ve yaralıların yakınları olarak deniz kıyısında bekledi. Düşen uçaktaki 5 yolcu ve 3 mürettebat ekipler tarafından botlara alınarak, sahile getirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kıyıda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alındı.
Yaklaşık 1 saat süren Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı'nda, kara ve denizde toplam 250 personel, 15 deniz aracı ile 40 kara aracı ve 1 helikopter görev aldı.

FOTOĞRAFLI

Denizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatıDenizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatıDenizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatıDenizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İzmir Adliyesinde gaz sızıntısıİzmir Adliyesinde gaz sızıntısı
15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

İstanbul'da havadan trafik denetimi

İstanbul'da havadan trafik denetimi

Muskacı dehşeti!

Muskacı dehşeti!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.