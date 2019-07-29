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Denizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

SAMSUN’DA serinlemek için denize giren anne, baba ve ikiz kızları aniden yükselen dalga nedeniyle oluşan girdaba kapıldı.

Denizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardı

Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN’DA serinlemek için denize giren anne, baba ve ikiz kızları aniden yükselen dalga nedeniyle oluşan girdaba kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan aile, hastanede tedavi altına alındı.
Turgay Numanoğu(35) ve eşi Gülizar Numanoğlu(34) 7 yaşındaki ikiz kızları Azra ve Beren Numanoğlu'nu beraberlerine alıp, Atakum ilçesi Dereköy Mahallesi Çamlık mevkiindeki sahile gitti. Serinlemek için denize giren aile, aniden yükselen dalga nedeniyle suda oluşan girdaba kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren anne baba ve çocuklarını, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 3 cankurtaran fark etti. Suya atlayan cankurtaranlar, yaklaşık 20 dakika süren çabayla aileyi kurtarıp, denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne- baba ve ikizler, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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Denizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardıDenizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardıDenizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardıDenizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardı

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