Denizde, havuzda yanınızda bulundurduğunuza fazlasıyla memnun olacağınız ürünler

Tüm yılın yorgunluğunu atmak için tatili dört gözle beklediğinizi biliyoruz. Deniz, kum ve güneş hayallerinizi gerçekleştirmenize çok az zaman kaldı. Tatil alışverişinizi yapmanın ise tam vakti! Peki, hangi ürünleri alacağınıza karar verdiniz mi? Cevabınız "Hayır." ise üzülmeyin. Deniz ya da havuz kenarında yanınızda bulunması gereken ürün önerileriyle karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Soulmate Mikrofiber Plaj Havlusu ile sahilleri renklendirin

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Denize giderken yanınızda rahat taşıyabileceğiniz hafif bir havlu mu istiyorsunuz? Öyleyse Soulmate Mikrofiber Plaj Havlusu aradığınız ürün olabilir. Ultra emici özellikteki havlu, hafif ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. Pamuklu havlulara oranla 3 kat daha hızlı kuruyan mikrofiber havlu kum tutmuyor. Çift taraflı baskıları ise canlı, göz alıcı, rengârenk ve modern tasarımıyla beğeni kazanıyor. Çok yer kaplamayan ürün, fileli seyahat çantası sayesinde kolayca taşıma imkânı sunuyor. Hem şık hem kaliteli olan havluyu denizde, havuzda, sporda, kampta, seyahatte, kısacası her yerde yanınızda taşımak isteyeceksiniz!

2. Güneşten etkili şekilde korunmak isteyenlere: Yves Rocher Yaşlanma Karşıtı Güneş Kremi

Plaj çantanızda taşıması kolay bir güneş kremi mi arıyorsunuz? O hâlde Yves Rocher Yaşlanma Karşıtı Güneş Kremi tam size göre! Ürün, doğa dostu ambalajı ve pompa başlığı ile pratik kullanım imkânı sunuyor. 50+ koruma faktörü ve içeriğindeki boğa dikeni özü sayesinde cildinizi UVA/UVB ışınlarından koruyor. Krem güneşin sebep olabileceği leke, yanık ve kırışıklık gibi olumsuz etkilerin önüne geçiyor. Akışkan dokudaki güneş kremi cildinizi yumuşatıyor ve nemlendiriyor. Dermatolojik ve oftalmolojik olarak test edilen ürünü tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Renklendirici, mineral yağ ve paraben içermeyen güneş kremi cildinizde hoş koku bırakıyor. Plaj çantanızda mutlaka bulunması gereken bu güneş kremini incelemeden geçmeyin.

3. Adidas Marimekko Asimetrik Mayo ile tarzınızı ortaya koyun

Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra yedek mayoya ihtiyacınız olabilir. Peki, mayonuzla dikkatleri üzerinize çekmek ister misiniz? Adidas Marimekko Asimetrik Mayo, stil sahibi modeliyle göz dolduruyor. Finlandiyalı ünlü tasarım şirketi Marimekko iş birliği ile tasarlanan mayo, oldukça iddialı ve şık görünüyor. Ürün, asimetrik yakalı ve tek askı modeli sayesinde modern ve şık duruş sergiliyor. Marimekko'nun ikonik çiçek deseni Adidas Mayo'ya farklı bir hava katıyor. Retro ve klasik tarzdaki bu mayoya plaj çantanızda mutlaka yer açın!

4. Hem kaliteli hem şık bikini arayanlara: Kom Vioeloa Desenli Aksesuarlı Bikini

Yedek için mayo yerine bikini mi tercih ediyorsunuz? O zaman Kom Vioeloa Desenli Aksesuarlı Bikini'ye mutlaka göz atmalısınız. Üçgen, boyundan bağlamalı ve sabit kopçalı bikini üstü; konforlu kullanım sunuyor. İster süngerli ister süngersiz giyebileceğiniz model, telsiz yapısıyla da eşsiz bir rahatlık vadediyor. Metal aksesuar bikiniye hoş bir dokunuş yapıyor. Kalın kenarlı bikini altı ise esnek yapısıyla vücudunuza tam oturuyor ve bedeninizi nazikçe sarıyor. Yüksek kaliteli kumaştan üretilen bikininin turuncu dışında siyah renkli alternatifi de bulunuyor. Siz de tarzınıza uygun olan rengini seçin ve hemen plaj çantanıza atın!

5. Sinhan Plaj Elbisesi ile şıklığınızı konuşturun

Plajda ya da havuz kenarında hem tarz hem şık mı görünmek istiyorsunuz? Cevabınız "Evet." ise Sinhan Plaj Elbisesi aradığınız ürün olabilir. Plaj elbisesi son derece iddialı ve çekici görünmenizi sağlıyor. Püskül detayları elbiseye hoş bir hava katıyor. Elbise, nefes aldıran yapısı sayesinde konforlu kullanım sunuyor. Kolayca giyilip çıkarılan elbise ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Elbiseyi şık ve göz alıcı bir şapka ile kombinleyebilir, elbise sayesinde plaj modasına uyum sağlayabilirsiniz. Şık duruşunuzu ortaya çıkaracak plaj elbisesine mutlaka bir şans tanıyın.

6. BESPORTBLE Hasır Şapka ile güneşten korunun

Şapka, deniz veya havuz kenarında yanınızda bulunması gereken en önemli aksesuarlardan biri. BESPORTBLE Hasır Şapka, dayanıklı yapısıyla sizi sıcak yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Kaliteli malzemeden üretilen hasır şapka uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Nefes aldıran tasarımı sayesinde terletmiyor. Fiyonk detayı şapkaya hoş bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca şapkanın haki ve bej renkleri de bulunuyor. Günlük hayatta da kullanıma uygun olan şapkayı hemen her kıyafetinizle kombinleyebilirsiniz. Göz alıcı ve çekici görünmenizi sağlayan hasır şapkayı incelemeden geçmeyin.

7. Sevimli bir şort isteyenlere: Whitefin Erkek Deniz Şortu

Hızlı kuruyan bir deniz şortuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse Whitefin Erkek Deniz Şortu ile bir an önce tanışmalısınız. %100 mikro polyester malzemeden üretilen şort kısa sürede kuruyor. İç astarı %100 soft polyester olan ürün konforlu kullanım sunuyor. Slim kesime sahip deniz şortu üzerinizde hoş duruş sergiliyor. Ürün; yan ceplerinin yanı sıra kapaklı arka cebi sayesinde telefon, anahtar, cüzdan gibi eşyalarınızı yanınızda taşımanıza imkân tanıyor. Şortla aynı kumaştan tasarlanan çantaya ise ister şortunuzu ister başka eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ayrıca şortu çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Olmazsa olmazlarınız arasına girmeye aday bu deniz şortuna mutlaka göz atın.

8. Hem tarz hem sade şapka arayanlara: Yılmazel Unisex Güneş Şapkası

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Denizde veya havuzda güneşin zararlı ışınlarından korunmak mı istiyorsunuz? Yılmazel Unisex Güneş Şapkası geniş kenarlı tasarımı ve kaliteli yapısı sayesinde sizi güneşten etkili şekilde koruyor. Şapka, yan tarafında bulunan havalandırma delikleri ile nefes aldırıyor. Bu sayede başınızın terlemesini engelliyor. İpli tasarımıyla kolay ve konforlu kullanım imkânı sunuyor. Plaj çantasında fazla yer kaplamıyor. Şapkayı katlanabilir kenarları sayesinde farklı stillerde takabilirsiniz. Plaj ve havuz dışında şapkayı günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun olmayan şapkayı ılık ve sabunlu suyla elde yıkayabilirsiniz. Tam bir fiyat performans ürünü olan şapkaya mutlaka şans tanıyın.