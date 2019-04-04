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Denizde helikopterle tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı geçiş için denize açılan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik helikopteriyle yerleri havadan tespit edilerek, yakalandı.

Denizde helikopterle tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı geçiş için denize açılan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik helikopteriyle yerleri havadan tespit edilerek, yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteriyle, dün saat 05.30 sıralarında, Didim'in Taşburun Balıkçı Barınağı önlerindeki lastik botta bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 38'i Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 7'si kadın ve 17'si çocuk toplam 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Denizde helikopterle tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandıDenizde helikopterle tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandıDenizde helikopterle tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandıDenizde helikopterle tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı

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