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Denizde kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Haliç'te denizden çıkarılan ceset, inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

İSTANBUL (AA) - Haliç’te denizden çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, sahildeki güvenlik görevlileri deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın gördü.

Görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, deniz polisi kadını karaya çıkardı.

Sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 40-45 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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