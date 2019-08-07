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Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:38 | Son Güncelleme

ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın İnkum’da, denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın İnkum’da, denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara’da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer’i bir arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer’i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer’in cenazesi morga kaldırıldı.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"19 Mayıs'ın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun."

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Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı öldü

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