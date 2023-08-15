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Denizde kaybolan 24 yaşındaki öğretmenden acı haber geldi

15.08.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 24 yaşındaki öğretmen, 2 saat süren arama çalışmalarının ardından kurbağa adamlar tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen hayatını kaybetti.

Denizde kaybolan 24 yaşındaki öğretmenden acı haber geldi

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte Atakum sahiline yüzmek için giden Halil Arıcı bir süre sonra akıntıya kapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı.

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2 saat süren arama neticesinde genç öğretmen kurbağa adamlar tarafından bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

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HATAY'A ATANMIŞTI

Öte yandan denizde boğulan gencin bu yıl İngilizce öğretmeni olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesine atandığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun boğulma

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