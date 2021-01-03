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  4. Denizde kaybolan Ali 5 gündür aranıyor

Denizde kaybolan Ali 5 gündür aranıyor

03.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan için insansız hava araçları kaldırıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan için insansız hava araçları kaldırıldı. Aile de çalışmalara destek vererek çocuklarını her yerde arıyor.
Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Çevlik Sahili’nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı 3 bot ve sualtı ekibiyle denizde arama yaparken, aile de çalışmalara kıyıdan destek veriyor.
Hatay Valiliğinin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı insansız hava araçları da Ali’nin bulunması için kaldırıldı.

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