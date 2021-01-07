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Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 9. gününde

07.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın arama çalışmaları 9.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın arama çalışmaları 9. günde de devam ediyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nden 9 gün önce balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına AFAD’ın eşliğinde ANDA arama kurtarma ekipleri kıyıdan devam ediyor. Acılı aile ise hem aramalara yardım ediyor, hem de endişeli gözlerle bekliyor.

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