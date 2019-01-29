HABER

Denizde kaybolan balıkçı aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 9 gün önce botla denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı Hakan Şen'i (37) arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 9 gün önce botla denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı Hakan Şen'i (37) arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İKEM Koleji yakınlarında, 20 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde, botla denize açılan balıkçı Hakan Şen'in yakınları, 3 çocuk babasından bir daha haber alamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, 9'uncu günde, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor. Oğlunun hala bulunamadığını belirterek, gözyaşı döken Neval Şen, "Belki bir yerde tedavi ediliyor. Ne olur görenler, duyanlar varsa bize haber versinler. Allah'ım ne olur oğlumu bana bağışla. Tüm yetkililerden yardım bekliyoruz, oğlumu bulun" dedi. Baba Riyad Şen ise arama çalışmalarının sürdürüldüğünü; ancak hala sonuç elde edilemediğini söyledi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Doğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiDoğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zararDehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.