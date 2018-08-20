Denizde kaybolan balıkçının cesedi Gürcistan'da bulundu

Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Hopa ilçesinde teknesi ile açıldığı denizden geri dönmeyen Özer Kasımoğlu’nun (65), 26 kilometre uzaklıktaki Gürcistan’ın Batum sahilinde cesedi bulundu.
Hopa Balıkçı Barınağı’ndan dün öğle saatlerinde ‘Hasan’ isimli teknesiyle denize açılan Özer Kasımoğlu, geri dönmeyince, yakınları teknelerle denizde arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Özer Kasımoğlu’nun teknesi bulundu, ancak kendisine ulaşılamadı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı hem denizden hem de helikopterle havadan arama yaptı, Gürcistan yetkilileri de bilgilendirildi.
Hopa’da arama çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde 26 kilometre uzaklıktaki Gürcistan’ın Batum kenti Gönye mevkiinde erkek cesedi bulunduğu yönünde Türk makamlarına bilgi verildi. Yakınlarının yaptığı teşhiste, cesedin Özer Kasımoğlu’na ait olduğu belirlendi.
Batum’da yapılacak otopsinin ardından Özer Kasımoğlu’nun cenazesi Artvin’in Hopa ilçesine getirilecek.
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