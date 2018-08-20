Denizde kaybolan Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Efe Yasin Taş'ın (12) bu sabah cesedi bulundu.
Gerze ilçesi Bedre mevkiinde serinlemek için ablasıyla birlikte denize giren Efe Yasin Taş, akıntıya kapılarak bir anda suda çırpınmaya başladı. Yasin suda kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren ablası ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Dalgıçların denizde yaptıkları arama kurtarma çalışmasından bir sonuç alınamadı. Çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler çocuğun cansız bedenini suda buldu. Efe Yasin Taş'ın cenazesi otopsi için Gerze Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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