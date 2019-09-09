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Denizde kaybolan genç, aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve 2'si kurtarılan 3 arkadaştan akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'yı (18), arama çalışmaları sürüyor.

Denizde kaybolan genç, aranıyor

Esra AKSU- Deniz ÖZEN/AYANCIK (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Ayancık ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve 2'si kurtarılan 3 arkadaştan akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'yı (18), arama çalışmaları sürüyor. Anne Şenay Yazıcı da deniz kıyısında oğlunudan gelecek haberi bekliyor.
Olay, dün ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen Sefa Kartal (21), Turan Yeşiltepe (19) ve Özay Yazıcı'yı (18) adlı arkadaşlar, serinlemek için denize girdi. Ancak 3 arkadaş, akıntıya kapılıp, çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak, Sefa Kartal ve Turan Yeşiltepe'yi kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan 2 genç, ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavilerinin ardından da taburcu edildi.
KAYIP ÖZAY ARANIYOR
Kaybolan Özay Yazıcı'yı bulmak için ise arama çalışması başlatıldı. Dün sonuç alınamayan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında kurbağa adamlar görev aldı. Bot ve gemilerin kullanıldığı arama çalışmalarına balıkçılar da destek verdi. Deniz dibindeki şiddetli akıntının arama çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi.
'OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'
Özay Yazıcı'nın annesi Şenay Yazıcı yakınlarıyla deniz kıyısına gelerek, oğlunu arama çalışmalarını izledi. Anne Şenay Yazıcı, "Bütün çalışanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz buradayız, oğlumuzu bulana kadar burada duracağız. Oğlum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Oğlum 18 yaşında, arkadaşlarıyla her zaman geliyordu ve yüzme biliyordu. Oğlumun sağlam bir şekilde bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.
'ÖLÜ YA DA DİRİ KAVUŞMAK İSTİYORUZ'
Amca Mustafa Aktaş ise "Çocuğumuzun çıkartılmasını, bulunmasını, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Ölü ya da diri bir şekilde kavuşmak istiyoruz. Burada imkânlar el verdiği kadar yapılıyor ama daha da fazla imkân arsa, devletimin imkânlarından yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.
O ANLARI ANLATTI
Görgü tanıklarından Mustafa Çalışkan da, olay günü denizde çok dalga olduğunu anlatarak, "Dün dalga çoktu. Olaydan bir gün önce sezon bittiği için görev yapan 2 cankurtaran da gitmişti. Bu arkadaşları kimse uyarmamış. O anda akıntı almış sürüklemiş. 2 kişi kurtarılıyor. Dev dalga geliyor diğer genç kayboluyor. 18 yaşında delikanlı, istenmeyen bir olayla karşı karşıyayız. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir netice alınamadı" dedi.

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