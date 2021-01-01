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  4. Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

01.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmasını sabah saatlerinden itibaren tekrar başladı.30 Aralık akşam saat 21.00 sıralarında 2 kişi Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmasını sabah saatlerinden itibaren tekrar başladı.
30 Aralık akşam saat 21.00 sıralarında 2 kişi Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen şahıslardan biri kendi çabasıyla sahile çıkarken, Ali Nail Gündoğan kayboldu. Sahil güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot,1 arama kurtarma gemisi ve dalgıç ekibi genci yapılan tüm aramalara rağmen bulamadı. Ekipler genci bulmak için arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde tekrar başladı. Ancak gençten hala bir haber yok.

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