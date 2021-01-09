HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizde kaybolan gencin ailesine ziyaret

Denizde kaybolan gencin ailesine ziyaret

09.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 11 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın ailesinin sahil güvenlik önündeki bekleyişi sürüyor.AFAD ekipleri tarafından denizde insansız hava aracı desteği ile arama çalışmaları devam eden Ali Nail Gündoğan’ın sahil güvenlik önünde bekleyen babası Cumali Gündoğan’ı bugün Milletvekili Hüseyin Yayman, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ ilçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık aileye ziyarette bulundu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 11 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın ailesinin sahil güvenlik önündeki bekleyişi sürüyor.
AFAD ekipleri tarafından denizde insansız hava aracı desteği ile arama çalışmaları devam eden Ali Nail Gündoğan’ın sahil güvenlik önünde bekleyen babası Cumali Gündoğan’ı bugün Milletvekili Hüseyin Yayman, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ ilçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık aileye ziyarette bulundu. Milletvekili Yayman ve beraberindekiler, baba Gündoğan’a gencin bulunması için çalışmaların devam edeceğini söyleyerek moral verdiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdırBakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu

Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Maske takmayan genç, tutanağı yırtıp polise saldırdı

Maske takmayan genç, tutanağı yırtıp polise saldırdı

Kızılay’dan yolsuzluk iddialarına açıklama

Kızılay’dan yolsuzluk iddialarına açıklama

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar

Bakan Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

7 aydır kayıptı, cansız bedeni ormanda asılı bulundu! Annesi gözyaşlarına boğuldu

7 aydır kayıptı! Ormanda ağaca asılı bulundu

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.