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Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, sahilde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde dün öğleden sonra girdiği denizde kaybolan Şenol Ayhan'ın (27) cansız bedeni sahilde bulundu.  Kandıra'ya bağlı Seyrek Kesecik mevkiinde dün öğleden sonra denize giren Şenol Ayhan, dalgalar arasında kayboldu.

Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, sahilde bulundu

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde dün öğleden sonra girdiği denizde kaybolan Şenol Ayhan'ın (27) cansız bedeni sahilde bulundu.
Kandıra'ya bağlı Seyrek Kesecik mevkiinde dün öğleden sonra denize giren Şenol Ayhan, dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayhan'ı bulmak için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.
Saat 02.00 sıralarında kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Jandarma, hareketsiz yatan kişinin öğleden sonra kaybolan Şenol Ayhan olduğunu belirledi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şenol Ayhan'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Ayhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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