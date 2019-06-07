HABER

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan gencin bir gün sonra cesedi bulundu.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan gencin bir gün sonra cesedi bulundu. Aynı noktada yüzlerce vatandaşın yüzmesi ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Yumurtalık Halk Plajında meydana gelen olayda, Suriye’deki iç savaştan kaçan Mahmud İdris (15) ailesiyle birlikte Halep’ten Adana’ya geldi. Adana’da tarım işçisi olarak çalışarak ailesiyle geçimini sağlayan İdris, 5 Haziran Çarşamba günü akşam üstü serinlemek için Yumurtalık Hal Plajına gitti. Burada denize giren gençten bir daha haber alınamadı. Haber verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar olay yerine geldi. Dalgıçlar akşam üzeri arama yaptı. Ancak hava karardığı için genç bulunamadı. Dün ise dalgıç polisler gün boyu arama yaptı. Polis arama yaparken yüzlerce vatandaşın gencin boğulduğu yerde yüzmesi ise dikkat çekti. Bir süre sonra dalgıç polisler gencin cansız bedenini buldu. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrenince teslim olduÇarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrenince teslim oldu
Edremit’te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istediEdremit’te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.