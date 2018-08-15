Denizde kaybolan gencin cesedini balıkçılar buldu

Zonguldak'ta, sahilde dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen ve 5 gün önce dalgalara kapılarak denizde kaybolan Hayrettin T'nin (19) cesedi, Zonguldak Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma tesisinin bulunduğu sahilde balıkçılar tarafından bulundu.
Balıkçılar, durumu gencin yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi.
Hayrettin T'nin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.
- Olay
Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen Hayrettin T. (19), ağabeyi Ferman T. (21) ve Gökan K. (17), 10 Ağustos'ta Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Kızlar Plajı mevkisinde denize girmek için sahile gelmiş, deniz kenarında bekleyen Hayrettin T. ve Gökan K. bir anda dalgalara kapılmış, Gökan K. çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılırken, Hayrettin T. gözden kaybolmuştu.
Durumun bildirilmesinin ardından, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu palamar ekiplerinin yanı sıra sahil güvenlik personelinin de katılımıyla helikopter destekli arama çalışması başlatılmıştı.
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