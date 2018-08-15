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Denizde kaybolan Hayrettin'in cesedi, 5 gün sonra sahile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'in (19) cesedi, 5 gün sonra Kozlu ilçe sahiline vurdu.

Denizde kaybolan Hayrettin'in cesedi, 5 gün sonra sahile vurdu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'in (19) cesedi, 5 gün sonra Kozlu ilçe sahiline vurdu.
​Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, gecen cuma günü serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgaların arasında kayboldu. Hayrettin Taşdemir için, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, helikopter desteğiyle denizden ve karadan arama çalışması yaptı. Taşdemir'in ağabeyi Ferman Taşdemir de çalışmaları sahilden takip etti.
Aramalar sürerken, Taşdemir'in cesedi, sabah saatlerinde olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Kozlu ilçesi sahilinde bulundu. Sahilde balık tutan vatandaşlar, Taşdemir'in cesedini fark edip polise haber verdi.
İnşaatlarda çalışmak için 1 ay önce Ağrı'dan Zonguldak'a gelen Taşdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

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Denizde kaybolan Hayrettin'in cesedi, 5 gün sonra sahile vurduDenizde kaybolan Hayrettin'in cesedi, 5 gün sonra sahile vurdu

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