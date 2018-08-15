HABER

Denizde kaybolan Hayrettin'in cesedi, 5 gün sonra sahile vurdu (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'in (19) cesedi, 5 gün sonra Kozlu ilçe sahiline vurdu.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'in (19) cesedi, 5 gün sonra Kozlu ilçe sahiline vurdu. ​Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, gecen cuma günü serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgaların arasında kayboldu. Hayrettin Taşdemir için, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, helikopter desteğiyle denizden ve karadan arama çalışması yaptı. Taşdemir'in ağabeyi Ferman Taşdemir de çalışmaları sahilden takip etti. Aramalar sürerken, Taşdemir'in cesedi, sabah saatlerinde olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Kozlu ilçesi sahilinde bulundu. Sahilde balık tutan vatandaşlar, Taşdemir'in cesedini fark edip polise haber verdi. İnşaatlarda çalışmak için 1 ay önce Ağrı'dan Zonguldak'a gelen Taşdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Ayvalık’ta orman yangını (1)Ayvalık’ta orman yangını (1)
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandıKuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.