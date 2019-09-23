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Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bodrum açıklarında 15 kişinin kurtarıldığı, 9 aylık Hilya bebeğin ise kaybolduğu göçmen olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında 15 kişinin kurtarıldığı, 9 aylık Hilya bebeğin ise kaybolduğu göçmen olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Denizde 3 gündür süren arama çalışmalarında ise Hilya bebekten hiçbir iz yok.
Edinilen bilgiye göre, Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek için 20 Eylül günü Gündoğan Mahallesi’nden denize açılan Suriyeli kaçak göçmenlerin bindiği teknenin yakıtı bitti. Yalıkavak açıklarında yakıtı biten teknedeki Türk organizatör, kaçışı organize eden karadaki diğer organizatörlerden yakıt istedi. Organizatör ve içerisindeki göçmenler yaklaşık 3 saat Yalıkavak açıklarında yakıt bekledi. Sabaha karşı tekne içerisinde yaşanan tartışma sonrası tekne yan yattı. Yan yatan teknede annesinin kucağında duran ve üzerinde can yeleği olmadığı tespit edilen 9 aylık Hilya Ali isimli bebek, denize düştü. Anne Kervan ve baba Lokman Ali ise tek çocukları olan Hilya bebeklerini denizde kaybetti. Daha sonra batan teknedeki 14 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi (Türk) olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı, organizatör G.Ç. gözaltına alındı.

Hilya bebek kayıp
Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden sürat botu içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu belirlenen 9 aylık Hilya Ali’nin bulunması için 3 gün boyunca Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. 15 Ocak’ta, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dünyaya geldiği bildirilen bebek bulunamadı.

5 kişi daha gözaltına alındı
Konu ile ilgili Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda su sporları çalışanı C.E., tekne tamircisi M.T., şoför M.K., inşaat işçisi G.D. ve otel çalışanı F.M. düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları odada, 6 bin euro, 5 bin TL nakit para, çok sayıda cep telefonu ve tekne çalıştırma aparatları ele geçirildi.
"Olası kasıtla adam öldürme" ve "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli mahkemeye sevk edildi.
Batan su sporları teknesinin ise yapılan çalışmalar sonrasında denizin 65 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi

Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi
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