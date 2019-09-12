Denizde kaybolan kadının cesedini Yunan balıkçılar buldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 81 yaşındaki kadının cesedi, Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında bulundu.

Midilli'den dün akşam denize açılan Yunan balıkçılar, suyun yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine Yunan sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan cesedin, 9 Eylül'den bu yana haber alınamayan Yurdanur Altun'a (81) ait olduğu belirlendi.

Durumun Türk makamlarına bildirilmesinin ardından kadının yakınları, cenazeyi teslim almak için Midilli Adası'na çağrıldı.

- Olay

Ankara'dan ilçeye gelen Yurdanur Altun, 9 Eylül'de öğleden sonra Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde iki kardeşiyle denize girmişti.

Altun'un sudan çıkmak için kardeşlerinin yanından ayrılmasından yaklaşık 20 dakika sonra kıyıya gelen kardeşleri, Yurdanur Altun'un giysilerinin sahilde olduğunu görmüştü.

Çevrede yaptıkları aramalarda ablalarına ulaşamayan iki kardeş, durumu Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmişti. Bunun üzerine arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.