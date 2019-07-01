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Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Giresun’un Tirebolu ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı’yı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.Beygirkumu Plajı’nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan Balcı’nın bulunması amacıyla yürütülen ve dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, bugün de devam ediyor.Sahil Güvenlik, AFAD, Deniz Polisi, AKUT ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar helikopter, bot ve dalgıç ekipleriyle sürdürülüyor.

Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Giresun’un Tirebolu ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı’yı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Beygirkumu Plajı’nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan Balcı’nın bulunması amacıyla yürütülen ve dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, bugün de devam ediyor.
Sahil Güvenlik, AFAD, Deniz Polisi, AKUT ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar helikopter, bot ve dalgıç ekipleriyle sürdürülüyor. Arama çalışmaları akıntı yönünde doğu tarafında sürdürülürken, vatandaşların, balıkçıların da duyarlı olması yönünde bilgilendirildiği öğrenildi.
Beygirkumu Plajı’nda, Selim Balcı ile arkadaşı Samet Çilingir (29) serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir vatandaşlarca kurtarılırken, Balcı’ya ulaşılamamıştı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılmış, Balcı’yı bulmak için Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

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