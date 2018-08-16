Denizde kaybolan polis memurunun cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, önceki gün denizde dalgaların arasında kaybolan polis memuru Bahri Şahin'in (50) cesedi bulundu.
Tatil için ailesiyle birlikte Karasu'ya polis memuru Bahri Şahin, önceki gün denize girdi. Denizde dalgalara kapılarak bir anda gözden kaybolan Bahri Şahin'i bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri tarafından su altında ve su üstünde aranan Bahri Şahin'in cesedi denize girdiği yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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