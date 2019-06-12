HABER

Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için atladıkları teknenin, meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları sürüyor.

Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için atladıkları teknenin, meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık üç gündür sürdürülen arama çalışmaları, Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırdı.
Kent merkezinde yaşayan 10 arkadaş, 9 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinden tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi, yüzmek için denize atlarken, 7 kişi teknede kaldı. Ancak bu sırada arıza yapan tekne Marmara Denizi'nde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye, saat 17.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Ancak denize atlayan Serdar Sincan, Natalia Sincan (40) ve Yaman Şipka'ya ulaşılamadı.
Arama-kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenik ekipleri, olaydan yaklaşık 12 saat sonra Yaman Şipka'yı Altıntaş bölgesinde yüzerken bulup, kurtardı.
Olaydan yaklaşık 20 saat sonra ise Natalia Sincan'nın ise Mudanya Güzelyalı sahiline cesedi vurdu.
Sahil Güvenlik ekipleri, Serdar Sincan'ı arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırılan aramada, olumsuz hava şartları nedeniyle havadan helikopterle yapılan çalışmalara kısa süreliğine ara verildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyorDenizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyorDenizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyorDenizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildiPolis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi
Van'da yaşayan İranlı'nın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaVan'da yaşayan İranlı'nın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.