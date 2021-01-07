HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizde kaybolan Ümit Çakmak’ı arama çalışmaları sürüyor

Denizde kaybolan Ümit Çakmak’ı arama çalışmaları sürüyor

07.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sandalı batan şahsı arama çalışması devam ediyor.Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 24.00 sularında Ümit Çakmak (29), arkadaşları S.B ve E.Ü ile Sahil Mahallesi’nde kumsala geldi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sandalı batan şahsı arama çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 24.00 sularında Ümit Çakmak (29), arkadaşları S.B ve E.Ü ile Sahil Mahallesi’nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi’ne açılan Çakmak’tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi.
Şahsın bulunması için kullanılan su altı scoter ile dalgıçlar aramaya devam ediyor. Henüz Ümit Çakmak’a ait bir bulgu bulunamadı. Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik,AFAD ekipleri ve Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.
Öte yandan şahsın annesi, eniştesi ve arkadaşları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ümit Çakmak’ın annesi Nebahat Çakmak, olay günü Ümit Çakmak’ın yanında olan iki arkadaşı S.B ve E.Ü’den davacı olacağını söyledi. Anne Çakmak, bile bile sandalı denize ittiklerini ve olaydan bir saat sonra arkadaşlarının ihbar ettiğini iddia etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladıİstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Ege'de hareketli anlar! Karasularını ihlal eden Yunan botları engellendi

Ege'de hareketli anlar! Yunan botları engellendi

AYM'den rahip Brunson kararı

AYM'den rahip Brunson kararı

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

'Avrasya Tüneli' kurnazlığına emniyetten önlem

Akılalmaz görüntülerin ardından emniyete harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.