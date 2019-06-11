Denizde kaybolan Yakut'un cesedi bulundu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Yakut Alassaf'ın cesedi bulundu.

İskenderun'da, pazar günü ailesiyle birlikte Karaağaç Mahallesi sahiline giden Suriye uyruklu Yakut Alassaf, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-lO) dalgıç ekipleri, Alassaf için arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonunda Suriyeli küçük kızın cansız bedeni, bugün denize girdiği yere 1,5 kilometre mesafede bulundu. Yakut Alassaf'ın cansız bedeni, İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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