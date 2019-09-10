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Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için denize giren 81 yaşındaki kadının kaybolmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiine gelen Yurdanur Altun (81) isimli kadın, 73 ve 65 yaşlarındaki kardeşleriyle serinlemek amacıyla denize girdi.Yaşlı kadının kardeşleri denizden çıktıklarında ablaları Yurdanur Altun’a ait kıyafetlerinin sahilde olduğunu gördü ancak yaptıkları aramalarda ablalarını bulamayan iki kardeş, durumu Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirdi.Hemen harekete geçen jandarma ekipleri yaşlı kadını bulabilmek için seferber oldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için denize giren 81 yaşındaki kadının kaybolmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.
Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiine gelen Yurdanur Altun (81) isimli kadın, 73 ve 65 yaşlarındaki kardeşleriyle serinlemek amacıyla denize girdi.
Yaşlı kadının kardeşleri denizden çıktıklarında ablaları Yurdanur Altun’a ait kıyafetlerinin sahilde olduğunu gördü ancak yaptıkları aramalarda ablalarını bulamayan iki kardeş, durumu Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirdi.
Hemen harekete geçen jandarma ekipleri yaşlı kadını bulabilmek için seferber oldu. 81 yaşındaki Yurdanur Altun’un bulunması için geniş kapsamlı arama başlatan jandarma ekiplerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerle, AFAD ve AKUT timleri de katıldı. 10 asayiş timi, 2 sahil güvenlik botu, 2 dalgıç timi, 1 iz takip köpeği ve 1 drone ile sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yapılan arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği, şu ana kadar yaşlı kadınla ilgili herhangi bir ize rastlanılamadığı öğrenildi.

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi

Denizde kaybolan yaşlı kadın için alarm verildi
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