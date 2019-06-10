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Denizde kayıp olan kadının cesedi 20 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 20 saat önce bozulan yattan denize atlayan 45 yaşındaki Natalie Sincan’ın cansız bedeni Mudanya ilçesi açıklarında denize vurdu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 20 saat önce bozulan yattan denize atlayan 45 yaşındaki Natalie Sincan’ın cansız bedeni Mudanya ilçesi açıklarında denize vurdu. Kayıp olan eşi Serdar Sincan’ı arama çalışmaları ise halen sürüyor. Aynı olayda denize atlayan muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka ise 12 saat sonra denizde sağ bulunmuştu.
Dün akşam saatlerinde Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman Şipka., Serdar Sincan ve eşi Natalie S. tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina’ya gelerek emniyet güçlerini aradı. Akşam 18.00 itibariyle ilçe jandarma ekipleri ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının arama çalışmaları bugün gün boyu sürdü.
Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka’yı Kurşunlu açıklarında denizde yüzerken kurtarmıştı.
Olaydan 20 saat sonra kayıp olan Natalie Sincan’ın cansız bedeni Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Sahilde yüzenler Natalie Sincan’ın denizde yüzerken boğulduğunu zannedip 112 ekiplerine haber verdi. Acil sağlık görevlilerinin Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı kişinin hayatını kaybettiği, bu kişinin de dün geceden beri denizde aranan Natalie Sincan olduğu yapılan teşhis sonucu kesinleşti.
Öte yandan Natalie Sincan’ın kayıp olan ve börekçilik yaptığı öğrenilen eşi Serdar Sincan’ı arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürüyor.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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