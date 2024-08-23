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  4. Denizde korku dolu anlar… 700 metre açığa sürüklendi! Tek başına kaldı

Denizde korku dolu anlar… 700 metre açığa sürüklendi! Tek başına kaldı

23.08.2024 12:04
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23.08.2024 12:04
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Yalova’da flamingo desenli simidiyle denize giren çocuk, kıyıdan 700 metre ulaştı. Açıkta tek başına kalan çocuk korku dolu anlar yaşarken, plajda görev yapan cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan henüz ismi bilinmeyen çocuğu, Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile kurtardı.

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Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

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Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova plaj deniz
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