HABER

Denizde korkutan çekilme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova bölgesinde denizin bazı yerlerde kıyıdan 20 metre kadar çekilmesi ilçe sakinlerini endişelendirdi.Deniz çekilmesi sebebiyle balıkçı barınağında bağlı bazı kayık ve teknelerin de karaya oturduğu görüldü.

Denizde korkutan çekilme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova bölgesinde denizin bazı yerlerde kıyıdan 20 metre kadar çekilmesi ilçe sakinlerini endişelendirdi.
Deniz çekilmesi sebebiyle balıkçı barınağında bağlı bazı kayık ve teknelerin de karaya oturduğu görüldü. Bölgedeki balıkçılar, deniz çekilmesini gördüklerinde tedirgin olduklarını belirterek, "Daha önce de oluyordu. Ancak biz denizin bu kadar çekildiğini ilk kez görüyoruz. Çevreden geçen ve görenler de endişe ediyor" dediler.
Konuyla ilgili görüşünü aldığımız bir denizcilik uzmanı ise şöyle konuştu:
"Altınova sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın sebep olduğu doğal bir olaydır. Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir. Eğer çekilme kısa sürede olup dalgalarla birlikte gelirse o zaman depremin habercisi olabilme ihtimali vardır. Ancak şu anki çekilmede korkulacak bir durum yok."
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede ise, deniz çekilmesi ile deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun net olarak açıklanamadığı belirtildi.

Denizde korkutan çekilme

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Bakan Gül, vatman koltuğuna oturduBakan Gül, vatman koltuğuna oturdu
Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.