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Denizde ölümüne kaçış

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Muğla ve Aydın kıyı şeridinden yasa dışı yollardan lastik bot ve teknelerle kaçış yapan düzensiz göçmenler ile Sahil Güvenlik ekipleri arasında denizde kovalamaca yaşandı.Didim’de bir gece içinde Sahil Güvenlik ekipleri üç düzensiz göçmen olayına müdahale ederken, karada 54, denizde 62 olmak üzere toplam 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizde ölümüne kaçış

Muğla ve Aydın kıyı şeridinden yasa dışı yollardan lastik bot ve teknelerle kaçış yapan düzensiz göçmenler ile Sahil Güvenlik ekipleri arasında denizde kovalamaca yaşandı.
Didim’de bir gece içinde Sahil Güvenlik ekipleri üç düzensiz göçmen olayına müdahale ederken, karada 54, denizde 62 olmak üzere toplam 116 düzensiz göçmen yakalandı. Didim Akbük açıklarında lastik bot ile hareket halinde olan bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, motorun durdurulması için defalarca ikazda bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazlarını aldırmayan ve içinde 22 Suriye, 4 Filistin uyruklu toplam 26 düzensiz göçmen kaçmaya devam etti. Sahil Güvenlik botunun lastik botun önünü kesmesi sonucu 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri Didim Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında 6 Afganistan, 30 Suriye, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karada 46 Suriye ve 8 Filistin uyruklu olmak üzere 54 düzensiz göçmen ile birlikte üç olayda toplam 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla’nın Datça ilçesi Değirmenbükü mevkisinde de Sahil Güvenlik ekipleri ile düzensiz göçmenler arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekneye dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan ve içinde Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne durduruldu. Tekne içinde 11 Düzensiz göçmenin yanı sıra bir de organizatör olduğu değerlendirilen bir Türk yakalandı.

Denizde ölümüne kaçış

Denizde ölümüne kaçış

Denizde ölümüne kaçış

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