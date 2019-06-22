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Denizde sürat teknesinin çarptığı Faslı turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde dalış yapan Faslı turist Hicham Elgamrani (48), sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizde sürat teknesinin çarptığı Faslı turist öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde dalış yapan Faslı turist Hicham Elgamrani (48), sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, öğlen saatlererinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki otelde tatil yapan Faslı Hicham Elgamrani plajda denize girdi. Elgamrani, gözlük ve paletle açıldığı denizde dalış yaptı. Bu sırada bölgede deniz paraşütü yapan kişiyi gezdiren sürat teknesi, Elgamrani'ye çarptı. Kazada, Elgamrani yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin kıyıya çıkardığı Hicham Elgamrani'nin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Hicham Elgamrani'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sürat teknesini kullanan kişi ise gözaltına alındı.

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