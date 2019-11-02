EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez açıklarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, kısa sürede lastik botun yerini tespit ederek göçmenleri kurtardı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve İran uyruklu 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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